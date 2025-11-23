Tragedia a Gaifana, muore un ragazzo di 24 anni investito da un treno

Un ragazzo di 24 anni, residente a Gualdo Tadino, ha perso la vita all’alba di oggi, domenica 23 novembre, investito da un treno lungo la linea Ancona–Roma, nel tratto compreso tra Gaifana e Nocera Umbra. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.20, provocando la sospensione immediata della circolazione ferroviaria.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, la squadra del distaccamento di Gaifana è intervenuta poco dopo per il recupero del corpo, purtroppo già senza vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono immediatamente accorsi Carabinieri, Polizia Ferroviaria, personale del 118 e tecnici di Ferrovie dello Stato Italiane, impegnati nel coordinare le operazioni di messa in sicurezza, nei rilievi e nelle prime indagini investigative.

Le autorità stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le verifiche hanno portato a decine di treni fermi o deviati. Dalle ore 12 sulla linea Ancona – Roma la circolazione ferroviaria è tornata regolare.

Nel frattempo, però, le ripercussioni sulla mobilità ferroviaria erano già ingenti con i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti e alcune limitazioni di percorso.

L’incidente è arrivato a poche ore di distanza da un’altra giornata difficilissima, quella di sabato, causata probabilmente di un guasto tecnico avvenuto sempre nella zona di Gaifana.

Come riportato dal Corriere dell’Umbria, ieri mattina il treno regionale 19789 Ancona–Foligno si era fermato in piena tratta, sempre nei pressi di Gaifana per un problema tecnico o un guasto dovuto al maltempo.

Per liberare la linea, era stato necessario l’intervento di un treno di soccorso, che ha trainato il regionale fino alla stazione di Gaifana, dove i passeggeri erano poi stati trasferiti su bus sostitutivi.

Da quel momento si era generato un effetto domino: l’Intercity Ancona–Roma era rimasto a sua volta bloccato a Gaifana, con ritardi che si erano abbattuti anche su Freccia Argento, convogli regionali e treni a lunga percorrenza.