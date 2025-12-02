Quando la logica diventa un gioco, successo per il progetto “Logica-mente” al Liceo di Nocera Umbra

Si è conclusa da poco la prima parte del corso di orientamento attivoLogica-mente: la logica in gioco tra pensiero critico, riconoscimento ed esperienza ludica“, iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra.

Il percorso si è proposto come ponte verso la transizione scuola-università, introducendo i partecipanti ai concetti fondamentali del “critical thinking” e della “teoria dell’argomentazione“.

Le nozioni teoriche, grazie alla gamification, sono state sistematicamente trasformate in occasioni di gioco e confronto attivo, dimostrando come la logica possa essere appresa attraverso l’esperienza ludica e la sfida diretta.

.

L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dagli studenti confermano la validità di percorsi che integrano rigore intellettuale e dinamiche interattive.

Il Liceo ha voluto ringraziare il professor Calemi dell’Università di Perugia per la conduzione del corso, e al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia per aver promosso questa importante esperienza formativa.

