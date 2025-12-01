Raccolta alimentare al Porta Nova per gli animali in difficoltà, tante donazioni per gli amici a quattro zampe

Si è svolto sabato 29 novembre, presso il Conad Pet Store del Centro Commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, il quarto e ultimo appuntamento annuale con la raccolta alimentare a favore degli animali in difficoltà del territorio.

L’iniziativa è stata promossa dai Volontari del Canile Rifugio di Gualdo Tadino, un gruppo di persone che da anni dedica tempo, energie e competenze ai cani e ai gatti in difficoltà. Numerose le persone che, passando per il punto vendita, hanno donato alimenti, prodotti utili e, non meno importante, vicinanza e sostegno morale ai volontari.

Un pensiero particolarmente sentito è stato rivolto anche a chi, nel corso dell’anno, sostiene costantemente l’associazione, permettendo ai volontari di continuare un’attività quotidiana e preziosa come nutrire, curare, accogliere e trovare una famiglia agli amici a quattro zampe.

Un ringraziamento speciale per il Centro Commerciale Porta Nova, “sempre disponibile ad aiutare l’associazione” ospitando iniziative e offrendo supporto organizzativo.

Tra i prossimi appuntamenti organizzati dai Volontari del Canile Rifugio vi sarà la sfilata amatoriale “Natale da Cani”, una giornata che con il tempo è diventata una piccola tradizione cittadina, un momento di divertimento ma anche di sensibilizzazione sul valore dell’adozione e del rispetto verso gli animali.

La sfilata si terrà sabato 20 dicembre in Piazza Martiri della Libertà con inizio delle iscrizioni alle ore 15. Per rendere più scorrevole l’organizzazione ed evitare lunghe attese, i volontari invitano a pre–iscriversi tramite un messaggio WhatsApp al numero 392 2565889, comunicando nome del cane e del proprietario, età e una breve descrizione del proprio amico a quattro zampe.

L’iscrizione, dal costo di 10 euro, prevede un omaggio per tutti i partecipanti. Sarà presente anche un angolo per la foto ricordo con stampa digitale immediata.