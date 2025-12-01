Gualdo Tadino, inaugurata a Casa Cajani la mostra fotografica “L’Arte di Essere Donna”

Emozione, forza e bellezza hanno caratterizzato l’evento “L’Arte di Essere Donna”, che si è svolto ieri pomeriggio, domenica, al Centro Culturale Casa Cajani di Gualdo Tadino.

Il Comune di Gualdo Tadino, il Polo Museale e la Commissione Pari Opportunità hanno proposto un momento di riflessione e celebrazione dell’universo femminile, che ha unito poesia, fotografia e testimonianze.

Protagonista dell’incontro è stata Emanuela Caso, autrice e fotografa, che ha presentato il suo libro e la mostra fotografica omonima, curata da Simona Marani. Le sue immagini parlano di donne con delicatezza e determinazione, offrendo sguardi intimi e potenti. Attraverso i suoi scatti, Emanuela Caso abbandona l’iconografia idealizzata per abbracciare la donna vera, fatta di imperfezioni, fragilità e forza impetuosa.





















.

Cristina Roncigli ha guidato la presentazione con sensibilità. In apertura è stata letta una intensa poesia di Clara Pennoni.

Un evento sentito, partecipato e coinvolgente, che ha dato voce a esperienze profonde attraverso il linguaggio dell’arte.

La mostra “L’arte di essere donna” è visitabile fino all’11 gennaio 2026 (giovedì-domenica | 10:00-13:00 / 15:00-18:00).

“Un invito a tutti a lasciarsi toccare da immagini e parole che raccontano l’essere donna oggi“, sottolineano dal Polo Museale