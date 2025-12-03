All’ex ospedale di Gualdo una mattinata contro la violenza di genere promossa dal Distretto Alto Chiascio

Martedì 2 dicembre gli spazi antistanti l’ex ospedale “Calai” di Gualdo Tadino hanno ospitato un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza di genere, che ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole locali e di cittadini.

L’incontro, promosso dal Distretto Alto Chiascio dell’Usl Umbria 1 in collaborazione con i servizi consultoriali del territorio, è stato un momento di confronto e di riflessione.

Alla giornata ha preso parte anche il sindaco della città, Massimiliano Presciutti, insieme alla giunta comunale.

L’evento si inserisce nel programma regionale “Umbria contro ogni genere di violenza“, un piano organico della Regione che coinvolge aziende sanitarie e ospedaliere, scuole, enti locali, forze dell’ordine, magistratura e associazioni, trasformando la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in un impegno quotidiano per diffondere la cultura del rispetto e della non violenza.















.