Premio Rocca Flea: trionfa “La preda” di Claudio Ferrata, podio per Fazi e Picchiarelli

E’ Claudio Ferrata di Santa Maria degli Angeli, con il racconto “La preda”, il vincitore della XVI edizione del “Premio Rocca Flea”, concorso letterario nazionale organizzato dalla Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e il sostegno di Rotary Club Gualdo Tadino, Ristorante Hotel Gigiotto e Consauto.

Al secondo posto il gualdese Luca Fazi con “Non so parlare in pubblico” e terzo posto a Viviana Picchiarelli, di Santa Maria degli Angeli, con “Un albero alla volta”.

Tra i finalisti figurano Paolo Federico di Roma, Paolo Borsoni di Ancona e nuovamente Luca Fazi, selezionato con un secondo racconto. La giuria ha inoltre conferito una menzione a Pasquale Caravella (Bari) e ad Alessandro Maurizi (Viterbo).

Il “Premio Pieretti”, menzione speciale riservata a un racconto con particolare efficacia espressiva, quest’anno è stato assegnato all’autore Alessio Di Lallo di Campobasso con il racconto “Il treno per le stelle”.

Il tema scelto per il concorso 2024–2025, “Salvando la Madre Terra, salveremo noi stessi”, ha ispirato autori provenienti da tutta Italia, confermando lo standard nazionale assunto dal Premio Rocca Flea e la sua capacità di attrarre voci provenienti da molte regioni.

A guidare il lavoro della commissione giudicante è stata la professoressa Angela Codignoni, dirigente dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, affiancata dai professori Simonetta Dipaolantonio e Carlo Floris

La serata di premiazione, presentata da Priscilla Benedetti, è stata impreziosita dagli interventi musicali di Reuben Pompei e Gabriele Bianchi e dalle letture sceniche di Marco Panfili e Miriana Teodori dell’Associazione Arte e Dintorni, che hanno interpretato alcuni passaggi delle opere vincitrici.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, la presidente di giuria Angela Codignoni, il presidente della Pro Tadino Carlo Giustiniani e il rettore dell’Accademia dei Romiti Pierluigi Gioia. Sono stati loro a consegnare al vincitore il buono regalo da 400 euro e un’opera dell’artista Vera Volpolini.

Tutti gli autori premiati hanno ricevuto un attestato di partecipazione, una ceramica di Graziano Pericoli e una copia del volume edito dall’Accademia dei Romiti che raccoglie le opere vincitrici e finaliste. La pubblicazione è stata coordinata da Pierluigi Gioia con copertina illustrata dalla graphic designer gualdese Jessica Santini.

La serata è stata anche l’occasione per ricordare due figure fondamentali della cultura gualdese quali il professor Antonio Pieretti e l’ingegner Luciano Meccoli.

In chiusura l’organizzazione ha invitato tutti i presenti a esprimere la propria preferenza sul tema della prossima edizione, che sarà definito nelle prossime settimane.