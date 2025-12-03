Gualdo Tadino, raccolta rifiuti “porta a porta” sospesa per le festività: ecco le date

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” subirà alcune sospensioni.

L’azienda informa infatti che non verrà effettuato il ritiro nelle seguenti giornate:

  • lunedì 8 dicembre (Immacolata)
  • giovedì 25 dicembre (Natale)
  • venerdì 26 dicembre (Santo Stefano)
  • giovedì 1 gennaio 2026 (Capodanno)

Lo comunica Esa, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Gualdo Tadino.

La sospensione riguarda esclusivamente le date indicate. Tutti i servizi, compresa l’isola ecologica, riprenderanno regolarmente nei giorni successivi, senza ulteriori variazioni sul calendario.

Esa invita pertanto i cittadini a non esporre i rifiuti nelle giornate in cui il servizio non sarà attivo, per garantire ordine e decoro urbano.

