Gualdo Tadino, raccolta rifiuti “porta a porta” sospesa per le festività: ecco le date

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” subirà alcune sospensioni.
L’azienda informa infatti che non verrà effettuato il ritiro nelle seguenti giornate:
- lunedì 8 dicembre (Immacolata)
- giovedì 25 dicembre (Natale)
- venerdì 26 dicembre (Santo Stefano)
- giovedì 1 gennaio 2026 (Capodanno)
Lo comunica Esa, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Gualdo Tadino.
La sospensione riguarda esclusivamente le date indicate. Tutti i servizi, compresa l’isola ecologica, riprenderanno regolarmente nei giorni successivi, senza ulteriori variazioni sul calendario.
Esa invita pertanto i cittadini a non esporre i rifiuti nelle giornate in cui il servizio non sarà attivo, per garantire ordine e decoro urbano.