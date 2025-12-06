Gualdo Tadino, sabato 6 dicembre check-up gratuiti per la salute del cuore

Importante opportunità per prendersi cura della propria salute cardiovascolare oggi, sabato 6 dicembre, a Gualdo Tadino.
L’Anaca organizza infatti la “Giornata di prevenzione Cardiovascolare“, un evento che offre alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un completo check-up cardiologico. La prevenzione rimane l’arma più efficace nella lotta contro le malattie cardiovascolari, che continuano a essere tra le principali cause di mortalità nel nostro Paese.
L’iniziativa si svolge presso l’ultimo piano della Palazzina Rosa (vicino l’ex ospedale Calai) dalle 9 alle 14, e prevede un pacchetto di screening completamente gratuito che comprende visita cardiologica, ecodoppler dei tronchi sovraortici, controllo della pressione arteriosa, misurazione della saturazione di ossigeno, visita neurologica e colloqui con psicologi specializzati, incluso un incontro dedicato alla prevenzione del fumo.
Per partecipare è necessario prenotarsi contattando i numeri 339.3060391 o 075.7973302. L’obbligo di prenotazione permetterà agli organizzatori di gestire al meglio il flusso dei partecipanti.
Questo appuntamento è frutto della collaborazione tra Usl Umbria1, Comune di Gualdo Tadino, le tre farmacie locali, Misericordie e Coordinamento regionale delle Associazioni del Cuore.