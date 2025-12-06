Natale a Nocera Umbra, arriva un dicembre ricco di eventi

Nocera Umbra si prepara a vivere un dicembre ricco di appuntamenti grazie alle iniziative per bambini, famiglie e visitatori che anche quest’anno animeranno il centro storico, organizzate da La Combriccola dei Sogni e dalla Pro Loco.
Il 7 e 8 dicembre tornano i tradizionali Mercatini di Natale della Pro Loco, che porteranno tra le vie del centro artigianato, prodotti tipici, decorazioni e atmosfere festive.
L’8 dicembre, alle ore 17, l’accensione delle luminarie cittadine darà ufficialmente avvio alle celebrazioni natalizie, trasformando il borgo in un suggestivo villaggio illuminato.
Sempre l’8 dicembre aprirà la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare i folletti Tic e Toc, consegnare la loro letterina oppure scriverla sul momento: verrà timbrata e spedita simbolicamente al Polo Nord.
La giornata sarà animata anche da una piccola manifestazione con la banda hip hop, che presenterà un brano dedicato al tema della speranza, introducendo l’evento con un messaggio rivolto alla comunità.
Apertura anche del Presepe dei Musicisti, in piazza Umberto I, a cura della Corale Santa Cecilia.
In serata, alle 21, il Teatro Alphatenia ospiterà il tradizionale Concerto dell’Immacolata, organizzato dalla Pro Loco.
Il Comune di Nocera Umbra fa inoltre sapere che da oggi, sabato 6, riapre la scala mobile che rimarrà in funzione fino al 7 gennaio.