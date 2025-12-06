Nocera, Natale in musica con la Corale Santa Cecilia con concerti e la novità del “Presepe dei Musicisti”

Bilancio artistico assolutamente positivo quello della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra, che chiude in grande spolvero l’anno 2025 e approccia al 2026 con importanti novità in programma.

Intensa l’attività programmata con i concerti già inseriti nel cartellone della 40esima edizione di “Natale in Coro” sostenuta da Arcum Feniarco.

Sotto la guida esperta del maestro Simone Marcelli, l’esemble nocerino ha preparato con grande cura gli impegni natalizi che rappresentano, per ogni coro, uno dei momenti decisamente più laboriosi dell’anno, quest’anno con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra e il sostegno prezioso dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, che ha voluto sottolineare il grande livello del contributo artistico della Corale Santa Cecilia, la più antica e ricca di storia del territorio.

Il primo appuntamento arriva questa sera, sabato 6 dicembre, nella Concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino, su invito dell’amministrazione comunale, per il concerto “I magici suoni del Natale”, una miscellanea di brani natalizi della tradizione e non solo, di grande impatto emotivo con musiche di Praetorius, Gruber, Couperin, Rutter, Watts unite a melodie popolari con incursioni nella musica gospel e spiritual.

Verranno eseguiti, fra gli altri, “Joy to the world”, “Laudiam l’amor divino”, “En Natus est Emmanuel”, “Astro del Ciel”, “In notte placida”, “The little drummer boy” e “Tu scendi dalle stelle”.

Il concerto verrà ripetuto ed ampliato nel repertorio anche domenica 28 dicembre alle ore 18.30, quando i cantori entreranno per la prima volta nel nuovo e ristrutturato Teatro Alphatenia di Nocera Umbra, accompagnati dai maestri Simone Marcelli alla direzione e Fausto Paffi al pianoforte.

“Sarà un bel modo di chiudere l’anno artistico e invocare i buoni auspici e la pace per il 2026 non solo a Nocera ma a tutta la regione Umbria, con l’augurio della gioia della vita, che possa nascere nei cuori di ciascuno di noi in ogni giorno del nuovo anno, alla presenza anche della presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi e del sindaco Virginio Caparvi”, sottolinea la corale nocerina.

L’ensemble sarà presente martedì 23 dicembre alle 18 nella piazzetta del centro storico di Ponte Parrano, appuntamento fisso ormai da qualche anno per ascoltare “In Notte Placida – aspettando il Santo Natale”, la dolcezza del Natale vissuto in famiglia, con le tradizioni popolari, i grandi fuochi accesi e il calore dello stare insieme.

L’appuntamento musicale liturgico sarà la mattina del giorno di Natale con l’animazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Colle di Nocera Umbra alle ore 11.15.

La Corale quest’anno allestirà in piazza Umberto I il “Presepe dei Musicisti” , un’opera unica caratterizzata da uno scenario straordinario dove tutti i personaggi che irrompono sulla scena della Natività sono solo ed esclusivamente musicisti.

“Abbiamo immaginato – spiegano i coristi – che a Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondano mettendosi in cammino verso di Lui, muniti ognuno di un piccolo strumento, e della loro voce, per fare del canto e dei suoni il loro primo dono a quella famigliola spaventata e infreddolita.”

“Nasce così l’idea di un fitto e ininterrotto dialogo musicale sulla scena della natività di Gesù, e assieme ai pastori e ai frutti del loro lavoro, ecco spuntare la carezza sonora delle arpe, dei liuti, ma anche degli strumenti a fiato, e perfino delle cornamuse, offerti in segno di festa”, conclude la Corale, ricordando che il presepe sarà visibile dall’8 dicembre all’11 gennaio 2026.

Ma i coristi guardano soprattutto con fiducia al futuro, continuando il cammino con rinnovato slancio e tanta buona volontà, sostenuta da nuovi cantori che si sono aggiunti al gruppo e aspettando tutti coloro che vorranno condividere una strada fatta di tanta bella musica, di passione autentica, di sano stare insieme, “continuando a tenere alto il nome della nostra Corale e della nostra Nocera”.