“Terra, fuoco e mani”: domenica 7 dicembre a Gualdo Tadino la Giornata della Ceramica

Domenica 7 dicembre a Gualdo Tadino verrà reso omaggio a una delle sue eccellenze più antiche e riconosciute: la ceramica artistica.

La Mediateca del Museo dell’Emigrazione, in via Soprammuro, ospiterà per l’intera giornata “Terra, fuoco e mani”, un evento gratuito e aperto a tutti per ammirare e conoscere più da vicino l’arte della ceramica

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Polo Museale e la Compagnia di Re Artù, con il patrocinio di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, si svolgerà in due turni: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Il programma prevede laboratori creativi dal titolo “Le mani in pasta!“, rivolti ad adulti e bambini. Sarà un’occasione per sperimentare direttamente il contatto con l’argilla e scoprire i segreti di un’arte antica, guidati da esperti del settore

Accanto ai laboratori, l’evento proporrà un’esposizione di opere di maestri ceramisti locali.

Saranno presenti Ceramiche d’Arte Stefano Zenobi, Ceramiche Dolci Fabrizio, Ceramiche Garofoli di Cinzia Garofoli, Passeri Ceramiche d’Arte, La Tadinate – Volpolini & C. S.n.c. e Unuslab.

L’ingresso è libero.