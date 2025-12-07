Festa di Santa Barbara per i Vigili del Fuoco di Gaifana, quasi mille interventi nel 2025

Di
Redazione Gualdo News
-

Presso la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaifana si è tenuta, venerdì 4 dicembre, la tradizionale celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo, con la partecipazione delle autorità civili, militari, religiose e di diversi cittadini.

Tra questi, i sindaci di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, Sigillo, Giampiero Fugnanesi, Valtopina, Gabriele Coccia, dell’assessore del Comune di Gualdo Tadino Gabriele Bazzucchi, e la consigliera del Comune di Fossato di Vico Beatrice Castellani. Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti il direttore Michele Perla e l’ispettore Danilo Anastasi.

La ricorrenza è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio operativo dell’anno che sta per concludersi, relativo a un’area vasta e complessa che comprende Nocera Umbra, Valtopina, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e parte del territorio di Valfabbrica.

Il capo reparto Virgilio Fiaoni, responsabile del Distaccamento di Gaifana, ha illustrato i dati principali, confermando un andamento stabile rispetto al 2024: poco meno di mille gli interventi sinora effettuati, ma con la notizia positiva che tra questi non ve ne sono stati per spegnere incendi boschivi o di vegetazione.

Il 2025 ha invece confermato un altro trend ormai consolidato: l’aumento degli interventi dovuti al maltempo, spesso caratterizzato da precipitazioni intense e fenomeni improvvisi. Numerose anche le operazioni di disinfestazione da nidi di vespe e calabroni in abitazioni private, casi in cui i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per la presenza nell’abitazione di persone vulnerabili. Le altre uscite dei Vigili del Fuoco sono state per incidenti stradali e incendi di sterpaglie.

.

La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra operatori e cittadini, nel segno del ringraziamento per un presidio di sicurezza che resta punto di riferimento insostituibile per l’intera Fascia Appenninica.

Articolo precedente“Terra, fuoco e mani”: domenica 7 dicembre a Gualdo Tadino la Giornata della Ceramica
Articolo successivoLe edicole mariane di Costacciaro rivivono nel nuovo libro di Euro Puletti
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE