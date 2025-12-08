Le edicole mariane di Costacciaro rivivono nel nuovo libro di Euro Puletti

Venerdì scorso, 5 dicembre, è stato presentato il libro “Edicole mariane nel territorio di Costacciaro”, opera dello storico locale Euro Puletti con foto di Gabriele Giombetti.

L’iniziativa del Circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio del Comune di Costacciaro oltre alle parrocchie di San Marco Evangelista, Sant’Apollinare di Costacciaro e Villa Col de’ Canali.

La presentazione ha permesso di conoscere da vicino le interessantissime edicole sacre presenti nel territorio di Costacciaro, più o meno antiche e preziose artisticamente, consentendo di conoscerne gli aspetti costruttivi e devozionali, nonché le motivazioni che hanno condotto alla loro realizzazione.

Notevole la risposta del pubblico, con con circa 70 persone presenti alla Sala San Marco.

Gli interventi, moderati da Sante Pirrami, consigliere provinciale Acli di Perugia, sono stati introdotti dai saluti istituzionali del sindaco di Costacciaro, Andrea Capponi, del parroco don Nando Dormi e della vicepresidente provinciale delle Acli di Perugia, Marta Ginettelli.

Il professor Euro Puletti, autore del libro, ha tenuto quindi la sua relazione per immagini commentate, con Elisa Polidori, responsabile dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Gubbio, che ha concluso gli interventi.

L’organizzazione ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a Graziano Gambucci per il fattivo impegno e per il coordinamento dell’iniziativa nel territorio di Costacciaro.

A tutti i partecipanti è stato fatto omaggio di una copia del libro.