Risate e verità scomode in scena con ART, al Talia l’ultimo appuntamento della Rassegna di Arte Teatrale

Sarà ART di Yasmina Reza a chiudere la Rassegna di Arte Teatrale 2025 di Gualdo Tadino organizzata da “Note di Teatro”.

La divertente commedia, diventata un classico del teatro contemporaneo fin dalla sua prima rappresentazione nel 1994, andrà in scena sabato 13 dicembre alle ore 21 al Teatro Talia.

Il testo della drammaturga francese, noto per il suo stile tagliente e per la capacità di scandagliare le relazioni umane con ironia e precisione chirurgica, mette al centro una storica amicizia tra tre uomini, che improvvisamente vacilla davanti all’acquisto, da parte di uno di essi, di un quadro contemporaneo dal prezzo elevato e dal discutibile valore estetico.

Da quel gesto apparentemente banale prende avvio un confronto serrato tra i protagonisti, interpretati da Andrea Castellani, Stefano Galiotto e Giandomenico Pallucca.

Le critiche al dipinto diventano infatti il pretesto per un diverbio sempre più acceso, che via via travalica l’ambito artistico fino a coinvolgere le vite affettive di ognuno e a stravolgere gli apparentemente solidi legami della loro stessa vecchia amicizia.

Tra battute spesso accese e pungenti, se non addirittura “velenose”, improvvisi scatti d’ira, riconciliazioni ipocrite, antiche ruggini e ripicche che riaffiorano in un tragicomico alternarsi di accuse reciproche, ART svela la complessità dei legami di lunga data, mostrando come dietro il tono brillante della commedia possa nascondersi una radiografia spietata delle relazioni umane.

Lo spettacolo, con il progetto luci di Marco Coldagelli e audio di Chiara Sabbatini, è l’ultimo appuntamento della VI Rassegna di Arte Teatrale di Gualdo Tadino.

Per informazioni e prenotazioni:

347 6431651 e WhatsApp 370 3718176.

Ingresso: 10 euro.