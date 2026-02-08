Corsa campestre scolastica, l’Istituto di Nocera Umbra sul podio

Giovedì 5 febbraio, al Parco Fluviale Hoffman di Foligno, si è svolta la tradizionale corsa campestre scolastica organizzata dall’Associazione Atletica Winner.

Alla manifestazione sportiva ha partecipato anche l’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra con le squadre maschili e femminili delle tre annate della Scuola Secondaria di I grado “F. Mari” e “Mons. Mario Sensi”, accompagnate dagli insegnanti Areni e Antonelli.

Gli alunni hanno affrontato la gara con determinazione e correttezza“, riporta l’Istituto, ottenendo un importante terzo posto individuale nella categoria maschile anno 2013.

L’evento ha rappresentato un significativo momento sportivo in cui sono stati valorizzati principi come rispetto, amicizia e spirito sportivo.

Il dirigente scolastico Leano Garofoletti ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il valore educativo dello sport e dell’attività all’aria aperta.

