“Non siete soli”, i Carabinieri parlano agli studenti del Comprensivo di bullismo e cyberbullismo

Sabato 7 febbraio gli alunni delle classi seconde della scuole secondarie di primo grado di Gualdo Tadino e Casacastalda hanno incontrato il Comandante della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, il maresciallo Davide Tenti, e il maresciallo Federica Di Mauro in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Un’occasione preziosa, come ha ricordato la dirigente scolastica Angela Codignoni, per riflettere su un tema tanto urgente e importante e per ribadire l’alleanza necessaria e proficua tra la scuola e le altre istituzioni.

Il maresciallo Tenti ha fatto notare ai ragazzi che non devono mai pensare che la divisa indossata dall’Arma costituisca un segno di divisione, come il nome sembrerebbe suggerire Al contrario, solo con una stretta alleanza si può pensare di sconfiggere una piaga come il bullismo.













Il maresciallo Di Mauro ha quindi parlato ai ragazzi della psicologia del bullo, delle varie tipologie di bullismo e delle sanzioni previste dalla legge. Sì è poi riflettuto sulle possibili soluzioni: cercare aiuto nelle figure di riferimento, non subire in silenzio, capire che non si è soli. Tutti questi sono atti e pensieri che possono davvero salvare e fare la differenza.

La dirigente scolastica Angela Codognoni ha espresso il suo personale ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, ai genitori e ai ragazzi per la numerosa presenza e la partecipazione consapevole e attenta.

“È il riconoscimento e la fiducia nella scuola e nelle istituzioni per la crescita culturale e morale di tutti“, evidenzia l’Istituto Comprensivo.