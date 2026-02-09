Stage di matematica all’università per gli studenti del “Casimiri”

Una due giorni all’insegna della matematica per i sedici studenti del liceo scientifico Casimiri (indirizzo tradizionale e scienze applicate) che il 5 e 6 febbraio hanno partecipato a uno stage di preparazione alla X edizione del Premio Danti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia.

Un corso intensivo di quindici ore a cui hanno partecipato oltre un centinaio di studenti provenienti dai principali licei dell’Umbria, per sperimentare un approccio diverso allo studio della matematica e alla risoluzione di problemi complessi, in vista della competizione individuale e a squadre che si terrà nel prossimo mese di aprile.

Le lezioni, che hanno affrontato temi di algebra, geometria, teoria dei numeri e calcolo combinatorio, sono state tenute da due tra i massimi esperti delle gare matematiche a livello nazionale, autori degli esercizi stessi delle competizioni: il professor Sandro Campigotto, docente del liceo scientifico di Tolmezzo, curatore del sito PHI Quadro in cui si svolgono le gare ufficiali online a livello nazionale, e Francesco Mugelli, ricercatore presso l’Università degli Studi di Firenze.

Un’esperienza intensa e di alto valore formativo per gli studenti del Casimiri, che non solo valorizza il talento matematico, ma consente di mettere in gioco competenze diversificate attraverso la cooperazione ed il lavoro di squadra, promuovendo curiosità e passione crescente nei confronti di una disciplina così complessa.