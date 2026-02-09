“Gualdo Tadino: luci sulla città”, alla chiesa di San Francesco la mostra fotografica di Daniele Amoni

Da venerdì 13 febbraio la chiesa monumentale di San Francesco di Gualdo Tadino ospiterà, fino al 22 marzo, la mostra fotografica personale “Gualdo Tadino: luci sulla città”, firmata dal noto fotografo gualdese Daniele Amoni.

L’inaugurazione della personale si terrà alle ore 16 e gode del patrocinio del Gruppo Fotografico Gualdese. promosso dal Comune di Gualdo Tadino insieme al Polo Museale cittadino.

L’evento riveste un’importanza particolare poiché inaugura ufficialmente in città le celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco all’interno del progetto “Francesco: il cammino di Gualdo”.

La mostra rappresenta un viaggio visivo profondo tra gli scorci e le architetture della città, dove la fotografia torna alla sua essenza etimologica di “disegnare con la luce”.

Daniele Amoni, medico con una passione cinquantennale per l’obiettivo, ha saputo catturare l’anima di Gualdo Tadino sfruttando i momenti più magici della giornata, come “l’ora dorata” e “l’ora blu”, in cui il calore del sole calante o il blu intenso del crepuscolo dialogano con le illuminazioni artificiali del centro storico.

Attraverso il suo sguardo, i vicoli medievali, i luoghi di culto e le piazze storiche abbandonano la veste quotidiana per trasformarsi in narrazioni inedite, ma anche il paesaggio e la natura sono protagonisti essenziali del progetto.











Proprio sulla valenza di questa iniziativa si è espresso il sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti: “Questa esposizione non è solo un omaggio estetico all’arte di un nostro grande fotografo, ma un tassello fondamentale per la riscoperta della nostra identità culturale proprio in apertura dell’anno dedicato al Centenario Francescano”.

Sulla stessa scia anche l’assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi: “Lo sguardo di Daniele Amoni valorizza il patrimonio artistico cittadino, diventando al contempo strumento di promozione turistica della città”.

Particolarmente forte nel percorso espositivo è il richiamo alla dimensione notturna, una scelta stilistica che Daniele Amoni accosta con sensibilità ai versi della poetessa Alda Merini. Proprio come i poeti che lavorano nel silenzio del buio, l’autore esplora il gioco dei contrasti di luce all’interno degli edifici e tra le vie della città.

La mostra, oltre ad esporre immagini di rara suggestione, rappresenta un atto d’amore verso la propria terra da parte di un autore che, dal 1970 a oggi, ha collezionato prestigiosi premi internazionali, documentando la storia locale attraverso un archivio monumentale.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al sindaco e all’assessore, interverrà Pietro Graziosi, presidente del Gruppo Fotografico Gualdese, per approfondire il valore tecnico e artistico dell’esposizione alla presenza dell’autore, mentre il coordinamento è a cura di Catia Monacelli e Christian Severini.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 22 marzo e sarà visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con orario 10–13 e 15–18, con ingresso libero, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di riscoprire Gualdo Tadino attraverso un’estetica raffinata e senza tempo.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it .