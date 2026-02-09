Dal 10 al 16 febbraio si dona in farmacia, Gualdo Tadino partecipa alla Raccolta del Farmaco

Le farmacie di Gualdo Tadino rinnovano anche quest’anno la loro adesione alle Giornate di Raccolta del Farmaco, confermando un impegno ormai consolidato a sostegno delle persone in condizioni di povertà sanitaria.

Dal 10 al 16 febbraio 2026 sarà possibile donare uno o più medicinali da banco nelle farmacie aderenti, contribuendo a una delle più importanti iniziative di solidarietà sanitaria a livello nazionale.

A Gualdo Tadino partecipano le due Farmacie Comunali (Calai e Cerqueto), la Farmacia Capeci e la Farmacia Monte Penna di Rigali, realtà che da anni sostengono con continuità la campagna promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

A ricordarlo è Loredana Farabi, referente per il territorio gualdese, che sottolinea come “la risposta delle farmacie e dei cittadini sia sempre stata generosa e attenta ai bisogni reali del territorio”.

L’iniziativa coinvolge oltre 6.000 farmacie in tutta Italia e punta a raccogliere più di 1,2 milioni di farmaci, destinati ad aiutare oltre 500.000 persone che non riescono ad accedere alle cure per motivi economici.

Il momento di massima visibilità sarà sabato 14 febbraio, quando nelle farmacie aderenti saranno presenti i volontari per informare e accompagnare i donatori.

La Raccolta del Farmaco è resa possibile grazie all’impegno di 27.000 volontari, 21.000 farmacisti e di centinaia di migliaia di cittadini. I medicinali donati vengono successivamente distribuiti dal Banco Farmaceutico a enti assistenziali e caritativi, che li consegnano direttamente alle persone di cui si prendono cura.

I numeri del 2025 restituiscono la portata dell’iniziativa: 653.339 farmaci raccolti a livello nazionale, per un valore complessivo di quasi 6 milioni di euro, distribuiti a oltre 2.000 realtà benefiche.

In Umbria, lo scorso anno, sono stati raccolti 8.558 farmaci in 101 farmacie, aiutando 4.476 persone.

Per il 2026, le farmacie umbre aderenti salgono a 106 e i medicinali raccolti sosterranno 56 realtà benefiche, di cui tre del territorio gualdese, che hanno espresso un fabbisogno complessivo di 19.200 farmaci.

Un ringraziamento arriva dagli organizzatori a farmacisti, volontari, associazioni e cittadini, che anche quest’anno renderanno possibile la raccolta.

L’invito ai cittadini è quindi di entrare in farmacia da martedì 10 febbraio e per tutta la settimana, e donare un farmaco chiedendo consiglio al proprio farmacista, così da offrire aiuto concreto a chi è più fragile.