Dalla matematica alla chimica, il Casimiri celebra la Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza

Numerose le iniziative messe in campo dall’Istituto “Casimiri” in occasione dell’11 febbraio, la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Onu nel 2015 per promuovere la parità di genere nelle discipline STEM.

Il Casimiri ha infatti disputato per la prima volta la gara femminile a squadre delle Olimpiadi della matematica, svoltasi lo scorso 30 gennaio presso il Liceo Scientifico di Assisi, con un team formato da sette studentesse del liceo scientifico, coordinato dalle docenti Elisabetta Cencetti e Linda Passoni, composto da Elena Costantini 5A, Aurora Fortini 5A, Vanessa Dudi 5C, Elisa Rampini 5C, Virginia Brunetti 4A, Vittoria Bassetti 4B e Giulia Garofoletti 2A.

La classe 5C del Liceo Scientifico, con la supervisione della professoressa Paola Pica, ha inoltre partecipato al concorso per il Premio “Ursula Grohman”, istituito dal Comitato unico di garanzia dell’Università degli Studi di Perugia per sensibilizzare gli studenti sul tema delle pari opportunità nello studio delle discipline scientifiche, realizzando un poster che illustra la figura e l’opera di Ada Lovelace, scienziata britannica ottocentesca, pioniera dell’informatica e creatrice del primo algoritmo della storia.

Un’iniziativa di particolare rilievo formativo avrà luogo infine l’11 febbraio con la lectio magistralis “Dalla provetta al pianeta: la chimica che cambia il mondo” a cura di Monica Pica, professoressa associata di Chimica all’UniPG ed ex studentessa del Casimiri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di orientamento promosse grazie alla convenzione fra l’ateneo perugino e il “Progetto Ecosistema di Innovazione Vitality” : una preziosa opportunità per parlare di scienza al femminile e approfondire il complesso e affascinante universo della chimica.