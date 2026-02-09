Il Nuovo Serrasanta di febbraio racconta i protagonisti di questo inizio 2026

E’ dedicata ai protagonisti di questo inizio 2026 la copertina de il Nuovo Serrasanta di febbraio, già in edicola e in distribuzione agli abbonati: il dottor Guido Pennoni, Premio Beato Angelo 2026, monsignor Felice Accrocca, nuovo vescovo diocesano, Alessandro Cesaretti, riconfermato Gonfaloniere dei Giochi de le Porte, e i circa 300 partecipanti alla fiaccolata del Beato Angelo dall’eremo di Capodacqua alla spina del Biancospino.

Un numero in cui vengono affrontati i temi più attuali della vita sociale e politica del nostro territorio: dall’aumento dell’Irpef della Regione Umbria che, per i prossimi tre anni graveranno quasi esclusivamente sui redditi al di sopra di 50 mila euro l’anno, al focus sui progetti dell’amministrazione comunale con le critiche dell’opposizione “Rifare Gualdo”, alla professoressa Angela Codignoni per “Pianeta Donna”, a Valentino Ruiz, neo presidente dell’Associazione Maggiaioli, a Nadia Monacelli, presidente della Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” che illustra il Piano di Gestione Forestale della montagna.

E poi tutte le rubriche fisse dei vari collaboratori che hanno concorso a confezionare un prodotto ricco di spunti, riflessioni e informazioni, molte delle quali inedite.

Buona lettura.