Ex ospedale Calai, Arcudi incalza la Regione: “Servono date e risorse certe per l’avvio dei lavori”

Il consigliere regionale Nilo Arcudi (TP-Uc) ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale per fare chiarezza sul recupero della struttura dell’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino, chiusa da 18 anni ma inserita in un nuovo piano di valorizzazione che prevede investimenti superiori ai 9 milioni di euro.

“A distanza di anni dalla dismissione, l’Alto Chiascio attende ancora il recupero di una struttura cruciale per l’offerta sanitaria locale – afferma Arcudi – Con un nuovo piano approvato e oltre 9 milioni di euro previsti sulla carta, non sono più ammesse incertezze: servono date sicure per l’avvio dei cantieri.”

L’atto ispettivo, spiega il consigliere, fa seguito alla delibera del direttore generale della USL Umbria 1 del dicembre 2023, che ha revocato il precedente progetto del 2015 approvando un nuovo disegno di intervento.

“Il nuovo progetto – sottolinea Arcudi – prevede servizi fondamentali come la casa della comunità, l’ospedale di comunità e l’hospice, in linea con il Pnrr e il Piano sanitario regionale.”

Nell’interrogazione alla Giunta regionale, il consigliere chiede risposte puntuali su tre aspetti: se la Regione abbia formalmente autorizzato il nuovo Piano di valorizzazione; se i 9 milioni di euro preventivati siano integralmente disponibili e vincolati o se esistano criticità burocratiche in grado di bloccarne l’utilizzo; quali siano le tempistiche certe per l’avvio del primo stralcio dei lavori e per l’attivazione dei servizi sanitari.

“Il recupero dell’ex ospedale Calai – conclude Arcudi – non è solo una questione edilizia, ma di diritto alla salute per un territorio che attende risposte concrete dopo troppe promesse. È indispensabile che la Regione chiarisca se la macchina amministrativa è pronta a partire o se ci sono ancora ostacoli da rimuovere.”