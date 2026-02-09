Cavalla cade in un torrente a Ponte Parrano, salvata dai Vigili del Fuoco

Salvataggio dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi in località Ponte Parrano, nel comune di Nocera Umbra, che hanno soccorso una cavalla caduta in un fiumiciattolo dopo il cedimento della recinzione del maneggio.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30. L’animale ha compiuto un volo di circa quattro metri finendo nell’acqua gelida del corso d’acqua.

A causa delle basse temperature e del fondo scivoloso, la cavalla non riusciva a rialzarsi autonomamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno operato con apposite fasce e un verricello per trarre in salvo l’animale, ancora vivo.

Le operazioni di recupero si sono concluse con successo e la cavalla è stata affidata alle cure del veterinario per gli accertamenti del caso.