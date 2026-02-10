Cybersicurezza, lo studente del “Casimiri” Adam Hamami vola alle selezioni regionali

Nell’ambito del programma nazionale CyberHighSchools, promosso e organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) sono arrivati in questi giorni due importanti risultati al Casimiri per gli studenti del Liceo Scientifico Scienze Applicate.
Tra gli studenti del triennio che lo scorso 13 dicembre hanno preso parte alla selezione scolastica della competizione OliCyber – Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, lo studente Adam Hamami della classe 4B si è classificato per la selezione regionale.
Lo studente ha inoltre superato la prima fase della competizione CyberChallenge svoltasi lo scorso 28 gennaio nel Cyber Security Research Lab dell’Università degli Studi di Perugia.
Un traguardo molto importante, che permetterà ad Adam di poter frequentare un percorso di formazione all’interno delle aule universitarie per preparare al meglio la sfida regionale che lo vedrà impegnato il prossimo maggio.
Il programma CyberChallenge rappresenta il livello più alto e complesso di tutto il percorso formativo, in quanto è una delle azioni finalizzate all’attuazione della Misura #65 del Piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.
Attraverso questo programma vengono selezionati ogni anno i membri del Team Italy, che prende parte a gare in ambito europeo e internazionale.
“In un contesto in cui la sicurezza informatica è all’ordine del giorno, il Casimiri si conferma lungimirante e attento alle opportunità da offrire ai propri studenti“, evidenzia la scuola.