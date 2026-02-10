San Rinaldo, monsignor Sorrentino: “Siamo un popolo unito, proviamo a volerci ancora più bene”

È bello stare qui riuniti come un popolo unito. Gesù ci unisce. La diversità è una ricchezza dove ognuno porta qualcosa all’altro. Siamo tutti un corpo solo. Sento che oggi San Rinaldo mi chiede di dirvi questo. Siamo diversi e restiamo diversi. Proviamo a volerci più bene. Tutti siamo il corpo di Gesù”.

Lo ha detto monsignor Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno lunedì 9 febbraio durante il pontificale celebrato in occasione della solennità di San Rinaldo, patrono di Nocera Umbra e compatrono della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

In tanti, cittadini, fedeli, autorità civili, militari e religiose, hanno partecipato, nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra, alla santa messa, concelebrata da numerosi sacerdoti della diocesi, per rendere omaggio al Santo Patrono.

Domenica 8 febbraio nel pomeriggio, presso la sala San Francesco del palazzo vescovile, numerosa partecipazione anche alla presentazione del Fondo librario donato da monsignor Sorrentino alla Biblioteca Piervissani.

