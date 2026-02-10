Nocera Umbra ha festeggiato i 105 anni della signora Chiara Agostini

Nei giorni la signora Chiara Agostini, residente nella frazione nocerina di Casebasse, ha raggiunto un traguardo davvero eccezionale, spegnendo ben 105 candeline, circondata dall’affetto dei suoi familiari.

Il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, in rappresentanza delle istituzioni e dell’intera cittadinanza, ha fatto visita alla festeggiata per porgerle personalmente gli auguri, omaggiandola con una pergamena beneaugurale e un mazzo di fiori in segno di stima e di riconoscenza, per la sua vita lunga e ricca di esperienze.

Il 2026 si apre così sotto il segno della longevità, confermando Nocera Umbra come una vera e propria “città dei centenari”.

Nel corso dell’anno, infatti, saranno ben undici i nocerini che raggiungeranno o hanno già raggiunto il prestigioso traguardo del secolo di vita e oltre, tra centenari e ultracentenari.

“Un dato che racconta molto più dei numeri: parla di una comunità attenta alle persone e capace di valorizzare le proprie radici, riconoscendo nei suoi cittadini più anziani un patrimonio umano e storico di inestimabile valore“, evidenzia in una nota il Comune.