Venerdì “@Gualdo Ascolta”, una giornata per parlare di lavoro e opportunità

Appuntamento venerdì 13 febbraio con “@Gualdo Ascolta”, la giornata dedicata al lavoro che dalle 10 alle 18 animerà la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino.

L’iniziativa, nata in sinergia tra il Comune di Gualdo Tadino con quelli della Zona Sociale 7, punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, sistema formativo e cittadini, con un programma articolato in due panel tematici e attività parallele che copriranno l’intera giornata.

Si propone come un’occasione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dare spazio alle realtà produttive del territorio e offrire strumenti concreti di orientamento a giovani, disoccupati, inoccupati, neolaureati e job hopper.

Tra gli ospiti attesi, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, e i consiglieri regionali Bianca Maria Tagliaferri, Francesco Filipponi, Fabrizio Ricci, Matteo Giambartolomei, Laura Pernazza e Cristian Betti.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, il panel conclusivo vedrà la partecipazione di Giorgio Locchi, assessore comunale allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti, assessore regionale allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro, Simona Meloni, assessore regionale con delega a PNRR, Politiche agricole, Aree interne, Turismo e Sport, Matteo Minelli, vicepresidente Confindustria Umbria e amministratore delegato di Universo Flea, e Luca Gammaitoni, professore ordinario dell’Università degli Studi di Perugia. A moderare i lavori sarà Cinzia Tini, direttore responsabile di TRG.

Per tutta la giornata saranno attive postazioni informative di aziende e imprese del territorio, sportelli di orientamento al lavoro, informazioni su corsi di formazione e aggiornamento, oltre a momenti di confronto diretto tra candidati, datori di lavoro e formatori.