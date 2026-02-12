Nasce “Apprendisti Filosofi”, progetto pilota per portare il pensiero critico tra i preadolescenti

Un progetto pilota, unico in Umbria, che nasce con l’intento di avvicinare le giovani generazioni alla filosofia intesa non come sapere astratto, ma come pratica viva che interroga il presente, stimola consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Tutto questo è “Apprendisti Filosofi”, iniziativa culturale ed educativa rivolta agli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.

“Apprendisti Filosofi” è un progetto promosso dall’associazione Peripli, che lo coordina, e dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda in collaborazione con UniGualdo, realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia, con il patrocinio dal Comune di Gualdo Tadino.

Alla conferenza stampa di presentazione, presso la Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino, sono intervenuti l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, il direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, Maria Donzelli, presidente di Peripli e coordinatrice del progetto, Giovanni Marinangeli, responsabile scientifico, Angela Codignoni, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda, e Maria Giuseppina Civitareale, presidente di UniGualdo.

Durante l’incontro sono stati illustrati obiettivi, contenuti e modalità di svolgimento dell’iniziativa che nasce come risposta alla necessità di creare spazi di confronto e di riflessione per favorire il dialogo intergenerazionale e la costruzione di una cittadinanza più consapevole.

Il progetto prenderà avvio nel mese di febbraio e si concluderà a fine maggio 2026 con tre incontri che si terranno in orario extrascolastico e un appuntamento finale, nel mese di maggio, dedicato al confronto tra studenti e adulti di UniGualdo.

“Abbiamo sostenuto questo progetto – ha detto il direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi – perché è rivolto ai giovani e incarna pienamente i valori e la mission della Fondazione. È un’iniziativa che promuove l’ascolto e la riflessione, mettendo in dialogo ragazzi e adulti e contribuendo a formare cittadini più consapevoli”.

“Ringrazio il Comune di Gualdo Tadino per il patrocinio e il supporto, la Fondazione Perugia per il finanziamento, l’Istituto Comprensivo per aver accolto con convinzione il progetto, UniGualdo per la disponibilità al confronto generazionale e il professor Marinangeli per la responsabilità scientifica – ha dichiarato la presidente di Peripli, Maria Donzelli – Viviamo in un’epoca segnata da cambiamenti rapidi e da una comunicazione sempre più veloce, che spesso lascia poco spazio alla riflessione. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai ragazzi strumenti per comprendere meglio il mondo che li circonda e per utilizzare in modo consapevole anche le nuove tecnologie, favorendo una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale”.

Il professor Giovanni Marinangeli ha evidenziato l’originalità dell’impostazione metodologica: “È stato per me un vero piacere assumere la responsabilità scientifica del progetto. Fare filosofia con i più giovani significa accompagnarli in un percorso che stimoli il pensiero critico già in età preadolescenziale. È un’età ricca di domande autentiche: a partire da esempi concreti verranno proposti quesiti ai ragazzi, che saranno chiamati a rispondere in modo spontaneo. Dal confronto tra le diverse posizioni nascerà il dialogo, perché la filosofia si costruisce insieme, almeno in due”.

La dirigente scolastica Angela Codignoni ha espresso piena soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa: “L’Istituto Comprensivo è promotore e convinto sostenitore del progetto “Apprendisti Filosofi”, che vedrà protagonisti i nostri studenti. Si tratta di un progetto pilota che crede nel dialogo intergenerazionale, grazie anche al coinvolgimento degli adulti di UniGualdo. Questo confronto, con la filosofia al centro, rappresenterà uno stimolo importante per i nostri ragazzi, che sono certa parteciperanno con entusiasmo”.

“UniGualdo – ha concluso la presidente Maria Giuseppina Civitareale – ha accolto con grande interesse la proposta dell’associazione Peripli e dell’Istituto Comprensivo di prendere parte al progetto. Il confronto tra giovani studenti e allievi adulti della nostra associazione sarà un’occasione preziosa di crescita reciproca e di dialogo tra generazioni”.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa: “Apprendisti Filosofi” rappresenta un investimento culturale sul futuro della nostra comunità. Educare i giovani al pensiero critico, al dialogo e alla riflessione significa rafforzare le basi di una cittadinanza consapevole e responsabile. Come Amministrazione crediamo fortemente in progetti che mettono in rete scuola, associazioni e istituzioni, creando occasioni concrete di crescita per i nostri ragazzi e per l’intera città”.

Un progetto che si propone dunque come percorso aperto e inclusivo, nato per stimolare curiosità, senso critico e partecipazione, mettendo la filosofia al servizio della vita quotidiana.

“Come amministrazione comunale – conclude l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Gabriele Bazzucchi – crediamo profondamente nel valore educativo di iniziative come questa. Offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di confrontarsi, porre domande e sviluppare un pensiero critico significa accompagnarli in un percorso di crescita che va oltre l’ambito scolastico e li prepara a essere cittadini consapevoli e responsabili. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio, che genererà un impatto culturale e sociale duraturo e qualificante per l’intera comunità.”