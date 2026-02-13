Olimpiadi della Matematica, tre studenti del “Casimiri” alla fase distrettuale

Ancora alla ribalta i giovani matematici del Liceo Scientifico “Casimiri” di Gualdo Tadino che, dopo aver superato la selezione d’istituto dei Giochi di Archimede, hanno partecipato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio alla fase distrettuale della manifestazione, svoltasi presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia.
Gli studenti Alexander Lytvin (2B Liceo Scientifico Scienze Applicate), Lorenzo Fabbri (2C Liceo Scientifico Cambridge) e Lorenzo Sborzacchi (4A Liceo Scientifico), accompagnati dalla profesoressa Linda Passoni, hanno sostenuto una prova della durata di tre ore disputando la gara individuale provinciale delle Olimpiadi della Matematica.
La finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica è prevista a Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2026.