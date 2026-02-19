A.J. Scaramucci, venture capitalist e figlio del finanziere Anthony Scaramucci, di origini gualdesi e cittadino onorario di Gualdo Tadino dal 2021, ha acquistato la carta Pokémon più rara e costosa mai venduta all’asta: un esemplare di Pikachu Illustrator pagato 16,5 milioni di dollari, diritti d’asta inclusi.

Lo ha reso noto la casa d’aste americana Goldin, che ha organizzato la vendita trasformandola in un evento spettacolare con la carta custodita in una teca tempestata di diamanti.

Il venditore è stato lo YouTuber e wrestler Logan Paul, che aveva acquistato la carta nel 2021 per 5,3 milioni di dollari, cifra già record all’epoca. Con questa vendita ha triplicato il valore del suo investimento iniziale. Durante la cerimonia di consegna, Paul ha anche regalato a Scaramucci la collana di diamanti del valore di 75mila dollari che aveva indossato con la carta durante il suo debutto alla WWE WrestleMania 38 nel 2022.

Il Pikachu Illustrator è considerato il “Sacro Graal” del collezionismo Pokémon. Disegnata da Atsuko Nishida, creatrice originale di Pikachu, la carta fu distribuita come premio in un concorso di illustrazione tenutosi in Giappone nel 1998. Ne esistono solo 39 esemplari conosciuti, ma quello acquistato da Scaramucci è l’unico ad aver ricevuto un punteggio di 10 dalla PSA (Professional Sports Authenticator), la massima certificazione di autenticità che ha attestato il più alto grado di perfezione possibile.

Scaramucci ha definito l’acquisto come il primo passo di una “caccia al tesoro planetaria”, che includerà altri reperti storici e collezionabili di grande valore, dai fossili di T-Rex fino alla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Il Guinness dei Primati ha certificato la vendita come quella della carta Pokémon più costosa e della carta collezionabile più costosa in assoluto mai battuta all’asta.

All’evento era presente anche il padre di AJ, Anthony Scaramucci, che nel 2016 fu anche per dieci giorni direttore della comunicazione della Casa Bianca, che ha assistito alla consegna della carta da parte di Paul.