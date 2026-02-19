Gualdo Tadino, dal 31 marzo torna il corso di olivicoltura a Rigali. Iscrizioni aperte

Torna a Gualdo Tadino il corso di olivicoltura, appuntamento che si rinnova da circa vent’anni a Rigali e che quest’anno vede ancora una volta la collaborazione tra l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFOR), il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Perugia, sede di Gualdo Tadino, e la Pro Loco di Rigali.

L’iniziativa, dal titolo “L’Olio: coltivazione e raccolta“, è un corso di formazione rivolto ai cittadini del territorio della Fascia Appenninica che intende approfondire gli aspetti storici, culturali, ambientali, ma soprattutto economici e produttivi legati all’olivo.

Il programma didattico consentirà di acquisire conoscenze di botanica, biologia, fisiologia e fitopatologia dell’olivo, oltre a pratiche agronomiche di impianto, potatura, cura e manutenzione di un oliveto. Il corso affronterà anche le tecniche di estrazione dell’olio, di condizionamento e confezionamento, nonché le valutazioni organolettiche e la classificazione merceologica di un olio di oliva.

L’inizio del corso è previsto per il 31 marzo prossimo alle ore 17:30 presso il CVA di Rigali, in via Setteponti. Il coordinatore del corso sarà Giuseppe Ascani, funzionario di AFOR Umbria.

Le iscrizioni sono aperte presso tre diverse sedi: CPIA di Gualdo Tadino in Piazza Federico II di Svevia (email: gualdotadino@cpiaperugia.edu.it), AFOR Umbria in via del Pellegrino a Gualdo Tadino (email: gascani@afor.umbria.it, tel. 075-8241525), e Pro Loco Rigali in via Setteponti (email: prolocorigali@yahoo.it).

