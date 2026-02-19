Gualdo Tadino, dal 31 marzo torna il corso di olivicoltura a Rigali. Iscrizioni aperte

Giornalista pubblicista iscritto dal 1994 all'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria. Collaborazioni con le seguenti testate giornalistiche nazionali, regionali e locali: Tuttosport (1995-2003), Corriere dello Sport, Corriere dell'Umbria (1992-1994), Giornale dell'Umbria (dal 2000), Corriere di Romagna, Radio Onda Libera (dal 2005), Radio Tadino (dal 1982), Rete 7 (1985-1997), Gualdo Tv 23 (2003-2007), Umbria Tv (dal 2006), Agenzia Infopress (dal 2004), Eco del Serrasanta (1990-2003), La Voce (1982-1984). Direttore artistico di Radio Tadino (1985–1986). Ideatore e Direttore Editoriale del quindicinale sportivo Gualdo Biancorossa (1994-1997). Direttore e curatore del progetto grafico della rivista Made in Gualdo (dal 2012). Curatore del restyling e della gestione del sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino (2009-2011). Ha proposto, realizzato e curato la pagina del Comune di Gualdo Tadino nei principali social network (2009). Co-ideatore e curatore del sito gualdocalcio.it e successivamente, gualdocalcio.com.