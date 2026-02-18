Immigrazione nell’Alto Chiascio, a Osteria del Gatto la presentazione del censimento Acli

Verranno presentati giovedì 5 marzo alle 17:30, presso il circolo Acli di Osteria del Gatto, i dati sugli immigrati regolarmente residenti negli otto comuni del territorio dell’Alto Chiascio: Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo.

L’annuale censimento, elaborato dal circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico in collaborazione con i circoli dell’eugubino-gualdese, è giunto alla XXII edizione e prova a fornire come di consueto, un quadro quanto più dettagliato sul fenomeno migratorio e sui flussi che interessano questa zona della regione.

Una fotografia che prende a riferimento i dati degli immigrati residenti al 31 dicembre 2024, oltre a dare i numeri dei giovani stranieri presenti fra i banchi di scuola.

Dopo la lettura dei numeri raccolti e sviluppati dal presidente del circolo Ora et Labora Francesco Pascucci, seguirà l’incontro dal tema “Accoglienza ed integrazione ancora possibile?” a cui prenderanno parte come relatori il docente dell’Università di Perugia e de “La Sapienza” di Roma Paolo Montesperelli e il delegato nazionale Acli per l’immigrazione e l’accoglienza Gianluca Mastrovito. Modererà il consigliere delle Acli di Perugia Sante Pirrami.