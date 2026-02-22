Arte & Dintorni festeggia 20 anni. Venerdì 27 febbraio serata di musica, teatro e visual art

Venerdì 27 febbraio alle ore 21 al Teatro Don Bosco l’associazione culturale Arte & Dintorni celebra i suoi primi vent’anni di attività con l’evento “Con loro abbiamo messo paura alla notte“, una serata di contaminazione artistica con musica, visual art e corti teatrali. Ingresso gratuito.

Sul palco saliranno i musicisti di The Time Machine e il Classic Ten Strings Duo, insieme alla compagnia teatrale Arte & Dintorni per un appuntamento che unisce diverse forme espressive.

Tra gli artisti coinvolti: Priscilla Benedetti, Marco Bisciaio, Giovanni Biscontini, Lorenzo Evangelisti, Fabio Lai, Marco Pandolfi, Lara Simonaitis, Miriana Teodori, i tecnici Federico Bazzucchi, Vanessa Giacometti, Roberto Natalini, il fotografo Alessandro Malvezzi, la costumista Grazia Armas e Oriana Scapeccia per le pubbliche relazioni.

Istituita nel 2005, l’associazione culturale Arte & Dintorni nasce dall’idea di offrire ai giovani artisti uno spazio autentico dove esprimersi liberamente.

Da subito ha organizzato serate a tema nelle taverne delle Porte di Gualdo Tadino, per poi spostarsi in teatri e musei, offrendo palcoscenici a fotografi, artisti, poeti, scrittori e attori teatrali.

In due decenni di attività, con una media di 7-8 eventi all’anno, Arte & Dintorni ha realizzato circa 150 iniziative, tra presentazioni di libri, eventi di beneficenza, corsi di formazione gratuiti in pittura, fotografia e teatro. L’associazione è anche una compagnia teatrale stabile che ha portato in scena decine di opere, dal teatro classico a quello contemporaneo.

Per celebrare questo importante traguardo, nel corso dell’anno sono in programma una serie di eventi speciali, tra cui nuovi spettacoli, collaborazioni e il lancio di un sito web rinnovato.

L’associazione ringrazia il Comune di Gualdo Tadino, l’associazione Educare alla Vita Buona e il ristorante Gigiotto per il loro prezioso sostegno.