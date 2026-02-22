Gualdo Tadino: studentessa rischia di soffocare per un boccone, salvata dalla prof

Un momento di grande apprensione si è trasformato in pochi istanti in sollievo grazie alla prontezza e alla professionalità di un’insegnante dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.

Nei giorni scorsi una studentessa ha rischiato di soffocare a causa di un boccone di cibo andato di traverso.

Decisivo è stato l‘intervento tempestivo e professionale della professoressa Sonia Radicchi, che con grande prontezza di spirito e capacità ha eseguito le manovre di primo soccorso, necessarie a liberare le vie respiratorie, risolvendo così una situazione critica in pochissimi istanti

“Questo tipo di intervento è frutto della costante formazione del personale che il nostro Istituto promuove con convinzione“, sottolinea l’Istituto Comprensivo.

A distanza di pochi giorni, una email carica di gratitudine è arrivata alla dirigente scolastica Angela Codignoni da parte della famiglia della ragazza: “Grazie per aver salvato nostra figlia,” parole autentiche che raccontano l’importanza di un gesto e la forza della fiducia tra scuola e famiglia.

La dirigente scolastica ha accolto con profonda emozione queste sincere parole di apprezzamento, sottolineando come la sensibilità di questa famiglia aiuti a consolidare quel legame di fiducia tra istituzione e genitori, essenziale per la crescita dei ragazzi.

L’Istituto Comprensivo ha voluto condividere l’episodio attraverso un post sulla propria pagina Facebook, sottolineando come dietro ogni intervento come questo ci siano studio, formazione, senso di responsabilità e soprattutto cura per i ragazzi.

“Ci sono momenti che non fanno rumore, ma che raccontano profondamente cosa significhi essere scuola. Perché educare significa anche saper proteggere“, si legge nel messaggio pubblicato dall’Istituto Comprensivo.

Alla studentessa è arrivato l’abbraccio di tutta la comunità scolastica, mentre alla professoressa Radicchi il ringraziamento sincero per il suo intervento di competenza, attenzione e umanità.