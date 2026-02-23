Bilancio positivo per l’Avis Gualdo Tadino, nel 2025 crescono donazioni e nuovi iscritti

Crescita, solidità e radicamento nel territorio. Sono questi i tre pilastri emersi dall’assemblea ordinaria dei soci dell’Avis Comunale di Gualdo Tadino, svoltasi sabato 21 febbraio presso la sede CVS Caritas.

L’appuntamento annuale ha fatto il punto sull’attività del 2025 e tracciato le linee programmatiche per il 2026, alla presenza di numerosi soci e dei rappresentanti di Avis Regionale, Provinciale e Nazionale.

I numeri del 2025 parlano chiaro: 741 soci donatori attivi, 63 nuovi donatori iscritti nel corso dell’anno e 1.231 donazioni complessive, con un incremento di 95 donazioni rispetto al 2024.

Risultati significativi, soprattutto in un contesto sociale segnato da calo demografico e mobilità giovanile per studio e lavoro, e in controtendenza rispetto all’andamento di molti altri contesti Avis regionali.

“Questi dati testimoniano la solidità dell’Avis Gualdo Tadino, la capacità di attrarre nuovi donatori e di fidelizzare quelli storici, garantendo continuità e affidabilità al sistema trasfusionale“, ha dichiarato il presidente Maurizio Brunetti nella relazione sulla gestione 2025.

Il 2025 è stato caratterizzato da oltre 150 giornate di attività tra iniziative pubbliche, eventi, momenti istituzionali e impegno organizzativo. Tra le principali iniziative: il torneo di Burraco Solidale, le attività con il GS AVIS, la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore, la partecipazione all’Assemblea Nazionale e il progetto “I 100 Giorni del Donatore”, concluso durante i Giochi de le Porte.

L’anno ha visto anche il ripristino del gemellaggio con i donatori di Audun-le-Tiche, le collaborazioni con realtà associative del territorio, i momenti identitari della Giornata di Ferragosto a Santo Marzio, la Camminata Avisina e la Festa del Donatore. Importante anche la presentazione del “Patto per la Salute” con i medici di medicina generale, il consolidamento del Progetto Scuola e il crescente coinvolgimento del Gruppo Giovani.

Per il 2026 l’Avis Comunale intende proseguire nel segno della continuità e della crescita, con particolare attenzione all’incremento delle donazioni, al rafforzamento della rete territoriale e delle collaborazioni istituzionali, alla valorizzazione e maggiore autonomia del Gruppo Giovani, e all’innovazione della comunicazione associativa.

Tra le novità, l’avvio di iniziative periodiche come “Porte Aperte AVIS” e “Dirette social” per il coinvolgimento e l’informazione a tutti gli associati, oltre alla strutturazione di relazioni con aziende, enti ed esercizi del territorio.

All’assemblea, che ha visto anche la relazione dell’addetto contabile e di bilancio, l’approvazione dei documenti associativi, la nomina dei delegati al Provinciale di Perugia e le proposte di candidatura per il Regionale e il Nazionale, sono intervenuti il consigliere Marco Grosso in rappresentanza di Avis Regionale, il consigliere Velio Venturi per Avis Provinciale e, in collegamento, il consigliere Kelly Belloni per Avis Nazionale, a conferma della piena integrazione della Comunale nel sistema associativo e dell’attenzione verso il lavoro svolto a livello locale.