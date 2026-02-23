Il Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio venerdì 27 febbraio inaugura i nuovi spogliatoi della palestra

Si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 11:30 al Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi della palestra della sede di Piazzale Giacomo Leopardi.

L’intervento, realizzato dalla Provincia di Perugia, ha riguardato la riqualificazione completa degli ambienti destinati alle attività motorie e sportive, con il rinnovamento dei servizi igienici, delle docce e degli arredi.

“Un’opera che rappresenta un significativo miglioramento della qualità degli spazi, garantendo a studenti, personale scolastico e cittadinanza ambienti più sicuri, accoglienti e adeguati alle esigenze dell’attività didattica“, evidenzia l’Istituto.

La dirigente scolastica Sabrina Antonelli ha espresso a nome dell’intera comunità del Polo Liceale Mazzatinti un sentito ringraziamento alla Provincia di Perugia per l’attenzione dimostrata verso le strutture scolastiche del territorio e per l’investimento concreto nel benessere degli studenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai tecnici che hanno seguito e curato i lavori con professionalità e competenza, contribuendo alla realizzazione di ambienti di qualità, destinati a durare nel tempo.

“L’intervento testimonia concretamente l’impegno delle istituzioni nel sostenere l’offerta formativa e le attività sportive dell’Istituto, riconoscendo il valore educativo dello sport come parte integrante del percorso scolastico“, conclude il “Mazzatinti”.

La cerimonia si svolgerà presso la palestra della sede di Piazzale Giacomo Leopardi.