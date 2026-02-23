“La Favolosa Gubbio” su Rai Uno, sabato 7 marzo la ciclostorica protagonista di “Linea Verde Illumina”

Una vetrina nazionale per “La Favolosa Gubbio“, la ciclostorica organizzata dalla Speed Motor Bike che dal 2023 anima le strade della città di Sant’Ubaldo.

Sabato 7 marzo dalle ore 11:25 l’evento sarà protagonista di “Linea Verde Illumina“, la trasmissione di Rai Uno condotta da Francesco Gasparri, con la partecipazione speciale dell’ex ginnasta e oro olimpico ad Atlanta 1996 e bronzo ad Atene 2004 Juri Chechi, definito il “signore degli anelli“.

Le riprese dello speciale sono state girate nei giorni scorsi negli angoli più suggestivi di Gubbio, con la presenza della rappresentanza in divisa bianca e azzurra della Speed Motor Bike, praticamente al completo, capitanata dal presidente Tiziano Brunetti.

L’itinerario della troupe Rai, seguita dalla carovana locale in sella alle biciclette, è partito dal parco del Teatro Romano per proseguire in piazza 40 Martiri, alla Fontana del Bargello, dove Chechi ha ricevuto dall’associazione Maggio Eugubino la patente di “matto onorario“, e in piazza Grande, luogo dell’accoglienza ufficiale da parte del sindaco Vittorio Fiorucci. Epilogo della giornata nel pomeriggio alla basilica di Sant’Ubaldo.

La puntata è dedicata al cicloturismo e Gubbio si è inserita alla perfezione in questo contesto, essendosi aggiudicata un bando con il progetto “Bici in Comune”, finanziato da Sport e Salute. Partner dell’iniziativa, oltre a “La Favolosa” e alla Speed Motor Bike, sono Ikuvium Bike, Gubbio Bike, Corinzi 13 e Gau-Gubbio Alta Umbria, che organizza la Granfondo del Montefeltro.

“Un modo per sintetizzare al meglio i concetti di mobilità sostenibile, turismo, gastronomia, sport, ambiente e salute – ha commentato il presidente Tiziano Brunetti – e ‘La Favolosa’ racchiude dentro di sé tutte queste prerogative. Un’opportunità che Rai Uno ci ha offerto per parlare della ciclostorica”.

Intanto, mancano poco più di quattro mesi alla quarta edizione dell’appuntamento, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno prossimi, per cui la puntata del 7 marzo sarà una sorta di efficace “trailer” dell’evento.

“Diciamo che per ‘La Favolosa’ una promozione migliore non avrebbe potuto esserci – ha affermato ancora Brunetti – e nel frattempo la macchina organizzativa si è già messa in moto: chi vuol partecipare, può iniziare fin da ora a iscriversi online nel sito www.lafavolosagubbio.it; in parallelo, stiamo avviando i contatti per portare a Gubbio un’altra illustre figura del ciclismo con la quale inaugurare il fine settimana nel tradizionale incontro del sabato pomeriggio”.