“In cammino con le creature”, gli studenti di Nocera incontrano gli animali per educare all’empatia e al rispetto

Un percorso educativo fatto di emozioni e rispetto per ogni forma di vita, dove l’incontro con gli animali diventa un’occasione di crescita umana e civile.

È questo lo spirito di “In cammino con le creature”, progetto inserito nel più ampio programma d’Istituto dedicato a San Francesco d’Assisi a ottocento anni dalla sua morte. Protagoniste le classi 2A, 3A, 2B e 3B dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra, coinvolte in un’esperienza didattica, di socializzazione e di relazione con gli animali.

Il progetto si è articolato in tre incontri, svolti il 5, 13 e 23 febbraio, per un totale di quattro ore complessive, con attività distribuite tra aula, palestra e spazi esterni della scuola. Un percorso strutturato ma dinamico, adattato ai diversi contesti e a momenti di apprendimento.

Fulcro dell’iniziativa sono state le Attività Assistite con gli Animali (AAA), rientranti negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), con finalità ludico-ricreative e di socializzazione.

Le attività, condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti, hanno visto la partecipazione di cani, conigli e gatti, coinvolti in semplici interazioni guidate.

A curare il progetto è stata l’associazione Amici di Leos, realtà attiva dal 2018 che promuove la protezione e la difesa degli animali, della cultura e del prezioso rapporto di convivenza tra uomini e animali, che viene portato nei contesti educativi, terapeutici e relazionali.

Gli incontri si sono svolti sempre alla presenza di operatori qualificati e del personale scolastico. Responsabile del progetto e coadiutore degli animali è la dottoressa Elisa Morelli, affiancata dal medico veterinario esperto in IAA, dottor Carlo Andrea Carloni. Gli animali coinvolti sono regolarmente certificati sotto il profilo sanitario e comportamentale.

L’esperienza ha offerto agli alunni l’opportunità di osservare da vicino il comportamento degli animali, imparando a riconoscerne stati d’animo e segnali comunicativi. Un’occasione preziosa per sviluppare empatia, senso di cura e rispetto, non solo verso gli animali ma, per analogia, verso tutte le creature.

Grande attenzione è stata dedicata al tema dell’interazione responsabile: rispetto delle regole, attenzione ai segnali dell’altro e concetto di consenso sono stati elementi centrali del percorso.

Le attività, calibrate in base all’età dei partecipanti, hanno previsto momenti di osservazione, interazioni guidate in sicurezza e lavori di gruppo orientati alla cooperazione e alla comunicazione.

Non è mancata l’attenzione alla sicurezza: igienizzazione delle mani prima e dopo ogni incontro, rispetto rigoroso delle indicazioni degli operatori, tutela costante del benessere animale e possibilità di interrompere l’attività in caso di disagio, sia dell’alunno sia dell’animale.

“In cammino con le creature” si conferma così un progetto che rende concreto il messaggio francescano di armonia e fraternità universale.