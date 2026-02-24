Referendum giustizia, venerdì 27 febbraio a Gualdo Tadino incontro di Forza Italia sulle ragioni del Sì

Forza Italia di Gualdo Tadino organizza venerdì 27 febbraio alle ore 18 un incontro aperto alla cittadinanza per illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. L’appuntamento è in programma presso la Mediateca di Gualdo Tadino, in piazza Soprammuro.

All’incontro interverranno Roberto Morroni, membro della Segreteria Regionale di Forza Italia, Silvia Minelli, Segretario Comunale FI, Fabio Viventi, Vice Segretario Provinciale FI e Consigliere Comunale, Filippo Ugolini, Vice Segretario Provinciale FI e Responsabile Provinciale Referendum, e l’avvocato Simone Pasqualoni, Responsabile Provinciale Dipartimento Giustizia FI.

Al centro dell’incontro vi saranno la separazione delle carriere tra giudici e PM, il giusto processo, la trasparenza del CSM e il superamento del correntismo nella magistratura.

