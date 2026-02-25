Giuliano Pasini presenta “Il silenzio che resta” domenica al Mondadori Bookstore di Gualdo Tadino

Domenica 1 marzo alle ore 17 il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino ospita la presentazione di “Il silenzio che resta“, nuovo thriller di Giuliano Pasini edito da Piemme. L’incontro, alla presenza dell’autore, sarà condotto da Rita Pecci.

Giuliano Pasini, nato a Zocca in provincia di Modena, è un orgoglioso uomo d’Appennino che vive a Treviso. Il suo esordio, “Venti corpi nella neve“, è diventato subito un caso editoriale, tradotto in diversi Paesi. Seguiranno “Io sono lo straniero“, “Il fiume ti porta via“, “È così che si muore” e “L’estate dei morti“, tutti con protagonista Roberto Serra, poliziotto anomalo e dotato di grande umanità, in perenne fuga da sé stesso e dal male che lo affligge.

“Il silenzio che resta” è un grande thriller che scava nella psiche dei personaggi coniugando pathos e rigore di trama in una vorticosa discesa agli inferi.

Racconta la storia di Elena Dal Pozzo, ex giornalista il cui figlio Mattia è scomparso da quasi un anno. Durante una seduta di ipnoterapia rivede il bambino: una baracca oscura oltre un ponte, una figura minacciosa e Mattia addormentato sotto una coperta rossa. Quando viene annunciata la scomparsa di un altro bambino, nello stesso punto e nello stesso giorno dell’anniversario della sparizione di suo figlio, Elena viene trascinata nuovamente nell’abisso. A guidare le indagini è sempre Santo Mixielutzi, detto “Sfinge”, poliziotto dal passato misterioso che nasconde un segreto sepolto sull’isola dove è nato.