Gualdo Tadino, al Comprensivo formazione del personale sulla sicurezza con il Rotary Club

Al via i nuovi percorsi di formazione sulla sicurezza presso l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino-Casacastalda.

Nel mese di febbraio il personale docente e i collaboratori scolastici hanno partecipato a un importante percorso di aggiornamento sulla Prevenzione Incendi e la Gestione delle Emergenze, realizzato grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Gualdo Tadino.

“L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza è un valore da costruire insieme e rappresenta un esempio concreto di come la scuola intenda valorizzare la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio“, evidenzia la scuola.

La formazione del personale è un tema particolarmente sentito dall’Istituto Comprensivo, che ne promuove costantemente l’importanza. Solo pochi giorni fa una studentessa, che rischiava di soffocare per un boccone di cibo andato di traverso, è stata salvata dal pronto e professionale intervento di una insegnante, che ha eseguito perfettamente le manovre di primo soccorso.











.

A condurre i corsi è stato Nazzareno Cicchi, ispettore antincendio ed ex Vigile del Fuoco, che ha guidato i partecipanti attraverso le procedure e le buone pratiche per garantire maggiore sicurezza nella scuola.

L’Istituto Comprensivo ha espresso un sentito ringraziamento al Rotary Club di Gualdo Tadino, presente con l’ingegnere Matteo Passeri, al formatore Nazzareno Cicchi e alla dirigente scolastica Angela Codignoni per aver reso possibile questo percorso di aggiornamento fondamentale per la sicurezza di tutta la comunità scolastica.