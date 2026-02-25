Servizio Civile Universale, aperto il bando: le opportunità per i giovani gualdesi

È ufficialmente aperto il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale per l’annualità 2026.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale di riferimento (piattaforma DOL) entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026.

I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a circa 25 ore settimanali e un rimborso mensile di 519,47 euro.

Grazie alla disponibilità degli enti del territorio, sono numerosi i progetti pronti a partire nel comune di Gualdo Tadino, suddivisi per aree di intervento:

Area Adulti e Terza Età:

• Ipergenerazioni 2026 (ARCI Servizio Civile – Cod. 232251): dedicato al contrasto del disagio sociale.

• Anziani tra Relazioni e Generazioni (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Cod. 146241).

Area Disabilità:

• Inclusione in azione (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue): disponibile presso due sedi (Cod. 146222 e 146246).

Area Disagio ed Esclusione Sociale:

• Solidarietà senza confini nel Centro Italia (Croce Rossa Italiana – Cod. 228650).

• I gesti che contano (Croce Rossa Italiana – Cod. 228650).

Area Salute e Assistenza:

• Mettiamoci in Moto (Misericordie d’Italia – Cod. 202511): assistenza a pazienti con patologie croniche o terminali.

Area Animazione e Servizi Educativi:

• SCU nei servizi educativi e di orientamento dei Comuni dell’Umbria 2026 (ANCI Lombardia – Cod. 161412).

Gli uffici del Comune di Gualdo Tadino sono a disposizione per informazioni e delucidazioni su modalità di presentazione delle domande, tempistiche e altri aspetti amministrativi.

“Invito i giovani a fare domanda e a cogliere questa sfida: è un modo concreto per prendersi cura della propria comunità – interviene l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi – Spendersi per gli altri non è solo un atto di generosità, ma un investimento su se stessi. Il Servizio Civile permette di acquisire competenze trasversali e professionali che difficilmente si trovano altrove, grazie a un percorso che unisce l’esperienza diretta sul campo a momenti di formazione specifica e qualificata. Partecipare significa diventare cittadini attivi e consapevoli, lasciando un segno tangibile nel tessuto sociale di Gualdo Tadino tramite esperienze dirette nel Comune di Gualdo Tadino, nelle associazioni e negli enti che operano quotidianamente nella città”.