Nocera Umbra, tentano il furto al convento dei Carmelitani: denunciati due giovani

Sorpresi a intrufolarsi nelle pertinenze del convento dei Frati Carmelitani di Nocera Umbra, si sono dati alla fuga ma sono stati bloccati poco dopo dai Carabinieri della locale Stazione.

Due giovani, un 29enne di origini marchigiane e un 22enne di nazionalità peruviana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto.

A dare l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112 sono stati i religiosi del convento, che hanno segnalato la presenza dei due intrusi all’interno della struttura. “Il probabile tentativo di furto è stato sventato solo perché i malviventi sono stati scoperti”, riferiscono i Carabinieri.

Intuendo di essere stati individuati, i due si sono dati alla fuga. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra ha consentito di fermarli nelle vicinanze del convento.

Dopo aver verificato l’identità e raccolto elementi indiziari a loro carico, i militari li hanno deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto.