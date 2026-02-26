Scheggia, domenica la Pro Loco presenta l’auto al servizio delle persone in difficoltà

Una nuova autovettura al servizio della comunità per trasportare anziani e persone in difficoltà a visite mediche, spesa, posta e ospedale.

Domenica 1 marzo alle ore 17 la Pro Loco di Scheggia e Pascelupo presenterà ufficialmente il mezzo acquistato grazie al sostegno della Fondazione Perugia.

La cerimonia si terrà presso la chiesa di Scheggia alla presenza del sindaco Fabio Vergari, dell’assessore al turismo, di monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello, e di Massimo Panfili, membro del Comitato di Indirizzo di Fondazione Perugia.

Il nuovo veicolo permetterà alla Pro Loco di potenziare i servizi socio assistenziali sul territorio: trasporto per visite mediche e terapie, accompagnamento degli anziani soli per fare la spesa o alla posta, aiuto alle famiglie al momento di un ricovero o di una dimissione dall’ospedale, consegna a domicilio di farmaci, spesa e altro per chi ha difficoltà motorie, croniche o temporanee.

Il programma della giornata prevede alle ore 17 il saluto del presidente della Pro Loco, che illustrerà il regolamento di utilizzo dell’auto, del sindaco Fabio Vergari e delle autorità presenti. Seguirà la benedizione del veicolo da parte del vescovo sul sagrato della chiesa. Alle 18:15,presso i locali dell’oratorio, rinfresco conviviale offerto ai presenti dalla Pro Loco.

“L’acquisto del mezzo rappresenta un segno tangibile della sinergia tra le istituzioni locali, la Fondazione Perugia e il mondo del volontariato, uniti nell’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita e il supporto sociale nel comune di Scheggia e Pascelupo“, sottolinea la pro loco.