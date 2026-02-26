SP 272 Monte Alago, dal 6 al 9 marzo modifiche alla circolazione nel territorio di Nocera Umbra

Dal 6 marzo alla mattina del 9 marzo sarà interrotta al traffico la SP 272 di Monte Alago, nel centro abitato di Nocera Umbra.

Lo comunica il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia.

La chiusura temporanea interessa il secondo tratto della provinciale, dal Km 0+000 al Km 0+050, e si rende necessaria per consentire i lavori di sostituzione della condotta idrica.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6 di venerdì 6 marzo alle ore 6 di lunedì 9 marzo, e comunque fino al termine delle operazioni.

