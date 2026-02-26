Sigfrido Ranucci domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci sarà domenica 1 marzo alle ore 21 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino per presentare i suoi ultimi due libri: “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta“.

L’incontro, organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, è aperto a tutti con ingresso libero.

Durante la serata Ranucci dialogherà con Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, Jada Commodi, assessore del Comune di Gualdo Tadino, Oriano Anastasi, coordinatore regionale di Articolo 21, e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia.

“Navigare senza paura” è un libro-gioco pensato per aiutare i giovani, ma anche genitori e insegnanti, a orientarsi nel mondo digitale. Quattro storie brevi che partono da situazioni quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – si trasformano in bivi decisionali dove il lettore sceglie e sperimenta conseguenze diverse. Un modo sicuro e coinvolgente per comprendere emozioni, rischi e responsabilità legate alla rete, con un messaggio chiaro: le scelte cambiano il destino, anche nel mondo digitale.

“Il ritorno della casta” affronta invece il rapporto tra potere politico e magistratura. Attraverso un’analisi documentata, il libro ripercorre cinquant’anni di storia italiana, mettendo in luce un “filo nero” che collega vicende e riforme della giustizia, dalla riforma Castelli del 2005 alla riforma Mastella, fino alla riforma Cartabia, evidenziandone criticità e contraddizioni. Secondo Ranucci l’attuale processo di riforma rischia di produrre una giustizia a due velocità: più tutelante per i potenti e più penalizzante per i cittadini comuni.

Sigfrido Ranucci è uno dei principali volti del giornalismo d’inchiesta italiano. Alla guida di Report, programma tra i più seguiti e discussi del panorama informativo nazionale, conduce da anni un lavoro di verifica e approfondimento su temi sensibili, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un’informazione documentata e indipendente.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali promosse dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino per offrire momenti di confronto e riflessione sui temi dell’attualità, della legalità e della qualità dell’informazione.