Gualdo Tadino, Poste di piazza Mazzini chiuse dal 9 marzo al 22 aprile per lavori Progetto Polis

L’ufficio postale di piazza Mazzini a Gualdo Tadino resterà chiuso dal 9 marzo al 22 aprile per consentire i lavori tecnici necessari alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. La riapertura è prevista per il 23 aprile alle ore 10, salvo imprevisti che saranno tempestivamente comunicati.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale “Gualdo Tadino 1” in via Flaminia km. 189, aperto dal 10 marzo al 20 aprile dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

In alternativa è disponibile l’ufficio postale di Foligno in via G. Piermarini, con gli stessi orari di apertura.

Presso l’ufficio postale Gualdo Tadino 1, dal 10 marzo al 20 aprile, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come conto corrente e libretto postale.

Il Progetto Polis, ideato da Poste Italiane, intende fare degli Uffici Postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti.

I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. I certificati potranno essere richiesti allo sportello o utilizzando i totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

A questi interventi sono interessati tutti i comuni della Fascia Appenninica: Valtopina, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo e Valfabbrica.

“L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, sottolineando che l’intervento rientra in un progetto di potenziamento e modernizzazione dei servizi a beneficio della comunità“, riporta una nota del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare i canali ufficiali di Poste Italiane.