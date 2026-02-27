Contributi a fondo perduto per le imprese gualdesi con “ImpresAlCentro” e “Bando Ceramica”

Giovedì 26 febbraio sono stati pubblicati i nuovi bandi a favore delle imprese del territorio di Gualdo Tadino che puntano alla valorizzazione del centro storico e delle eccellenze produttive cittadine.

ImpresAlCentro” è finalizzato alla promozione, valorizzazione e crescita del centro storico mediante la concessione di contributi a fondo perduto per imprese commerciali, artigianali e pubblici esercizi.

Possono presentare domanda le imprese con sede operativa nel centro storico che svolgono attività di commercio al dettaglio, somministrazione di cibi e bevande, servizi alla persona, artigianato e studi professionali. È ammessa una sola domanda per azienda e la partecipazione esclude la possibilità di aderire al Bando Ceramica nello stesso periodo.

Sono finanziabili interventi per l’apertura di nuove attività, ristrutturazioni e riqualificazioni interne ed esterne, adeguamenti strutturali e impiantistici, acquisto di arredi e attrezzature, innovazione tecnologica (software, siti web, e-commerce), veicoli elettrici per consegne, oltre a spese di promozione, formazione e marketing.

L’investimento minimo richiesto è di 1.000 euro e le spese devono essere tracciabili e documentate. Per le nuove imprese costituite dal 1° dicembre 2025 è previsto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 3.000 euro; per le imprese esistenti il contributo è pari al 60% delle spese ammissibili fino a un massimo di 1.500 euro. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, al netto dell’IVA, e la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 12 mesi dall’ammissione, pena la decadenza.

Tra le novità del 2026 figura il “Bando Ceramica”, dedicato alla promozione, valorizzazione e crescita del comparto ceramico locale. Il bando prevede contributi a fondo perduto destinati alle attività artigianali con sede nel comune di Gualdo Tadino, con l’obiettivo di sostenere la crescita del comparto, promuovere le produzioni locali e rafforzarne la competitività. È ammessa una sola domanda per azienda.

Le domande per i due i bandi dovranno essere inviate tramite PEC allo stesso indirizzo, indicando obbligatoriamente nell’oggetto il nome del bando: “Bando Ceramica – richiesta contributo” o “Bando ImpresAlCentro – richiesta contributo”, corredate da marca da bollo da 16 euro, entro il 31 dicembre 2026.

I bandi completi e la modulistica sono disponibili nel sito istituzionale www.tadino.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Gualdo Tadino telefonando allo 075-9150265.

Dopo il buon successo registrato nel 2025, con 25 attività sostenute in un solo anno, abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno a favore del centro storico e del tessuto produttivo locale. “ImpresAlCentro” si è dimostrato infatti uno strumento concreto ed efficace per incentivare nuove aperture e riqualificazioni. Quest’anno inoltre introduciamo un bando specifico anche per la ceramica, settore identitario e strategico della nostra città, che è frutto di un dialogo costante iniziato da qualche mese insieme all’assessore a cultura e turismo Gabriele Bazzucchi e ai ceramisti”, afferma l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Locchi.

Con questi aiuti vogliamo continuare a sostenere le nostre eccellenze artigianali, promuovere innovazione e competitività e dare un segnale chiaro: il centro storico e le attività locali sono al centro della nostra azione amministrativa. Tutte le informazioni dei bandi sono disponibili presso l’Ufficio Sviluppo Economico, che ringrazio per il lavoro svolto” conclude Locchi.

