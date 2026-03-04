A Caprara un intervento di rimboschimento con gli studenti del “Casimiri”

Un’iniziativa di rimboschimento con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” è in programma giovedì 5 marzo a Caprara.

L’intervento nella frazione gualdese prevede la messa a dimora di nuovi alberi in un’area agricola del territorio, con l’obiettivo di favorire la presenza di essenze arboree e contribuire alla tutela del paesaggio.

L’attività è promossa e finanziata dalla società Our Land Holding Ltd e coinvolgerà gli studenti della classe quarta dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” dell’istituto gualdese, accompagnati dalla docente Pamela Pennacchioli e con il sostegno del dirigente scolastico Renzo Menichetti. Durante la mattinata i ragazzi parteciperanno alla piantumazione di giovani esemplari di tigli e noci.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. L’amministrazione comunale ha evidenziato l’interesse dell’attività dal punto di vista ambientale e formativo, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani in progetti legati alla tutela del territorio e alla sostenibilità.

Our Land Holding, start-up inglese sostenuta da oltre cento soci, ha scelto di partire dall’Umbria come fulcro di un modello agricolo fondato su tre pilastri: eticità, equità e responsabilità. La società fa sapere di opporsi “fermamente alle pratiche speculative e alla trasformazione di aree fertili in siti per impianti fotovoltaici o eolici industriali”.

“Non possiamo permetterci di sottrarre terra all’agricoltura in un momento storico in cui la sicurezza alimentare è una priorità globale – dichiarano i soci di Our Land Holding – Mentre l’ONU segnala che 384 milioni di persone soffrono la fame e milioni di italiani vivono in povertà alimentare, la nostra missione è proteggere la vocazione naturale dei terreni, promuovendo un’agricoltura biologica, non OGM e rispettosa delle generazioni future.”

La giornata del 5 marzo avrà quindi anche una valenza educativa, offrendo agli studenti del “Casimiri” l’occasione di partecipare direttamente a un’attività concreta legata alla custodia dell’ambiente e alla gestione sostenibile del territorio.