Valsorda, l’8 marzo “Escursione al femminile” con la guida d’eccezione Paola Gigliotti

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, escursione al femminile sulla montagna gualdese con una guida d’eccezione: la dottoressa Paola Gigliotti, medico, alpinista e vincitrice del premio Standout Woman Award, che da anni si dedica alle montagne in tutto il mondo, alla ricerca scientifica e agli aiuti umanitari.

La partenza è fissata alle ore 14:30 presso il Rifugio Chiesetta per un percorso ad anello adatto a tutte, della durata di circa due ore e mezza, che prevede partenza e arrivo da Valsorda arrivando all’eremo di Serrasanta. Al termine dell’escursione, la dottoressa Gigliotti condividerà la sua esperienza con i partecipanti. Chi vorrà potrà fermarsi a cena sempre presso il Rifugio Chiesetta.

L’appuntamento è promosso dall’associazione Vivere Valsorda in collaborazione con il Cai di Gualdo Tadino.

Paola Gigliotti, originaria di Catanzaro, è stata medico di famiglia a Perugia fino al 2009 e successivamente medico d’emergenza in Val Pusteria. Professore a contratto all’Università di Perugia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha dedicato la sua vita alpinistica frequentando Alpi, Ande, deserti e Himalaya, ma prevalentemente le montagne dell’Umbria, in particolare l’esplorazione invernale dei Monti Sibillini.

Dal 1996 al 2003 ha rappresentato l’Italia nell’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche, di cui è stata successivamente membro del Board. Dal 2002 è membro della Mountain Partnership FAO. Nel 2006 è stata premiata dal Presidente della Repubblica “per le sue molteplici attività di ricerca scientifica sulla montagna e a sostegno delle popolazioni montane“.

Dal 2007 è componente del Forum Peace & Sport Principato di Monaco in qualità di membro onorario della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva, con incarico per i programmi umanitari e sociali. Tale incarico comporta un lavoro in ambiente internazionale a favore di rifugiati, popolazioni in guerra e paesi poveri, attualmente soprattutto in ospedali e luoghi di cura della provincia di Makamba, Burundi.

Nel 2021 ha ricevuto l’incarico di Corrispondente Consolare per il distretto di Lienz nell’Ost Tirolo, riconoscimento conferito per essersi dedicata per anni alle montagne in tutto il mondo, non solo come alpinista.

Per informazioni si può contattare Giuseppina Spigarelli al 340 6911212 o Lucia Sabbatini al 339 5092249. E’ consigliabile indossare giacca antivento, cappello, guanti e scarpe da trekking e portare con sé una borraccia d’acqua.